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حرب "الإبادة الجماعية"

مجازر الاحتلال "تتواصل" و حصيلة شهداء غزة تقترب من 32 ألفًا

18 مارس 2024 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 164على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدًا و 116 إصابةً.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31726 شهيدًا، و 73792 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 ونوّهت إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#شهداء #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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