الاحتلال يشن حملة اعتقالات "واسعة" في الضفة الغربية والقدس المحتلة

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط سلسلة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنًا بينهم صحفيون وأسرى محررون.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب المدينة، واعتقلت إمام وخطيب مسجد الأنصار،الشيخ بلال عمر البدارين، وخطيب وإمام مسجد السموع الكبير الشيخ مصطفى العنيد، والشاب رأفت قفيشة بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتهم وتفتيشها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين عرفات جمال رمضان ونصر الدين خلدون عصيدة.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عارورة شمال غرب المدينة. واعتقل الجنود الشابين عبدالله حسن حمدان ومؤمن نزال.

وفي صباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الجريح نور علي شريتح من منزله في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي وليد زايد بعد اقتحام منزله في حي المصايف شمالي المدينة.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرالمحرر علي أحمد خال قبها، بعد مداهمة منزله في بلدة يعبد جنوبي غرب المدينة.

كما اعتقلت المحرر محمد سعيد عبيدي من بلدة السيلة الحارثية شمالي غرب المدينة، أثناء عودته من عمله بالداخل الفلسطيني المحتل.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود شافعي بعد مداهمة منزله وسط المدينة، كما اعتقلت الشاب محمّد هاشم صبحة بعد مداهمة بلدة عتّيل شمال شرق طولكرم.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب أحمد نبيل جاد الله، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبي المدينة، واعتقلت الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية. كما شنّت القوات الصهيونية حملة اعتقالات "واسعة" لعدد من الشبان عُرف منهم: مأمون إسماعيل المصري، بشار فؤاد سالم، عماد شاهين، وسام هشام عرفة، مالك أبو عكر، محمد ومؤمن حمامدة، سامر الأفندي️، وسائد أبو هدروس.