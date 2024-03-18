في اليوم الـ 164.. اقتحام مجمع الشفاء وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 164 على التوالي حربه "الهمجية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والانتهاكات بحق المواطنين العزل. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلًا وقد شنّه أمام مرأى ومسمع العالم، دون أن يحرك أحد ساكنًا لإيقاف شلال الدم المتذفق بقطاع غزة.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة بغزة، فقد ارتقى منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة 31645 شهيدًا، وأُصيب أكثر 73676 آخرين.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في مدينة غزة، توغلت آليات قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف، معلنةً تنفيذ عملية عسكرية في المستشفى ومحيطه.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه أبنية المستشفى، واشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع. كما اندلع حريق أمام بوابة المجمع، ما أدى إلى اختناق عدد من النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع الاتصالات.

وذكرت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال حاصرت ما يقارب 30 ألف شخص متواجد داخل مجمع الشفاء الطبي، ما بين نازحين ومرضى وطواقم طبية.

وأوضحت المصادر بأن طائرات مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار بكثافة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وسط أنباء عن وجود شهداء وجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أن عددًا من النازحين باتوا محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصيه وفي استقبال الطوارى بمبني 8.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "فلفل" في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. بالتزامن مع استهدافه بناية سكنية قرب المجلس التشريعي بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي عدة غارات وأحزمة نارية متفرقة على المناطق الغربية. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

في النصيرات، ارتقى 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو حجير" غربي المخيم وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية للمحافظة الوسطى.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال، ليلة أمس الأحد، خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب المدينة.

كما واصل الاحتلال إطلاق النيران على مناطق غرب مدينة خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار خيمة للنازحين بالقرب من صالة أمواج غرب المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.