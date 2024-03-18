تطورات الساعات "الأخيرة" في اليوم الـ 164 من حرب "الإبادة الجماعية" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 164 على التوالي حربه "الهمجية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والانتهاكات بحق المواطنين العزل. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلًا وقد شنّه أمام مرأى ومسمع العالم، دون أن يحرك أحد ساكنًا لإيقاف شلال الدم المتذفق بقطاع غزة.

وفي متابعة آخر إحصائيات الضحايا، أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 164على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدًا و 116 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31726 شهيدًا، و 73792 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

التطورات الميدانية الأخيرة



وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، واصل الاحتلال قصفه على كافة مناطق قطاع غزة، وسط تركيز على المناطق الغربية لمدينة غزة.

في مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حصارها واقتحامها لمجمع الشفاء الطبي، وسط إطلاق نار مباشر تجاه كل من يتحرك داخل المستشفى.

وقال الطبيب مؤنس محيسن من داخل مستشفى المحاصر، "إن المئات من النازحين والطواقم الطبية محاصرون داخل المجمع وسط إطلاق نار كثيف، بالإضافة إلى أن جميع أقسام المستشفى أُصيبت بشلل تام، الأمر الذي يهدد حياة أكثر من 5000 جريح".

وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال اعتقل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول خلال أدائه عمله الصحفي داخل المجمع، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع عيدية قرب المستشفى، وشنّت حملات اعتقال لعدد من النازحين في إحدى المدارس القريبة من المجمع.

وأجبر الاحتلال عددًا من العائلات في محيط مجمع الشفاء على النزوح نحو مناطق الجنوب، تحت تهديد السلاح، ومواصلة الغارات العنيفة على كل المناطق المحيطة بالمجمع.

واستهدف الاحتلال عددًا من المنازل في محيط شارع اللبابيدي في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع عيدية قرب مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وتمكّن المواطنون من انتشال عدد من الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما أطلقت طائرات مروحية من نوع "أباتشي" النار على عدة مناطق متفرقة غربي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة





في النصيرات، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف مسيرة صهيونية مجموعة من الأهالي على شاطئ بحر المخيم، وسط قطاع غزة.

في رفح، أفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال تحلق بكثافة وعلى علو منخفض في أجواء المدينة المكتظة بالنازحين.

كما استهدف طيران الاحتلال مبنى سكني في المنطقة الشرقية للمدينة.

التطورات الميدانية خلال الليلة الماضية حتى فجر اليوم

في مدينة غزة، توغلت آليات قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف، معلنةً تنفيذ عملية عسكرية في المستشفى ومحيطه.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه أبنية المستشفى، واشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع. كما اندلع حريق أمام بوابة المجمع، ما أدى إلى اختناق عدد من النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع الاتصالات.

وذكرت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال حاصرت ما يقارب 30 ألف شخص متواجد داخل مجمع الشفاء الطبي، ما بين نازحين ومرضى وطواقم طبية.

وأوضحت المصادر بأن طائرات مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار بكثافة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وسط أنباء عن وجود شهداء وجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أن عددًا من النازحين باتوا محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصيه وفي استقبال الطوارى بمبني 8.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "فلفل" في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. بالتزامن مع استهدافه بناية سكنية قرب المجلس التشريعي بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي عدة غارات وأحزمة نارية متفرقة على المناطق الغربية. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

في النصيرات، ارتقى 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو حجير" غربي المخيم وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية للمحافظة الوسطى.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال، ليلة أمس الأحد، خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب المدينة.

كما واصل الاحتلال إطلاق النيران على مناطق غرب مدينة خانيونس بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار خيمة للنازحين بالقرب من صالة أمواج غرب المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.