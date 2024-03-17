"القسام" تبث مشاهد تتبع الضابط المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء بغزة قبل مقتله

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، صورًا تظهر تتبع القسام لتحركات الضابط في "وحدة شلداغ" "يتهسار هوفمان" قبل مقتله برصاص قناص.

وأظهرت الصور الحصرية لقناة الجزيرة القطرية، الضابط في مركز قيادة ميداني في مدينة غزة برفقة عدد من الجنود، ثم استمرار تتبع الضابط من قبل القناص القسامي، بعد وصول الأول إلى موقع ميداني في غزة حيث قتل برصاصة قناص بندقية الغول محلية الصنع.

#تغطية_مباشرة - الجيش الإسرائيلي يركز قصفه وسط قطاع غزة، والجزيرة تحصل على صور للاشتباكات بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في مدينة الزهراء

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ويتهسار هوفمان هو الضابط الإسرائيلي المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت القسام قد نشرت فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصيب الضابط يتسهار هوفمان، في بداية الحرب برصاصة في ساقه، وعندما وصل إلى المستشفى طالب بالعودة للقتال. وفق حسابات "إسرائيلية".

ووفقاً لصحفيين "إسرائيليين"، كان من المفترض أن يحصل الضابط “هوفمان” على "شهادة تكريم" في حفل الأسبوع المقبل، لكنه قتل على يد المقاومة في غزة .

كما ذكر مدونون "إسرائيليون" أن الضابط "هوفمان" أشرف على سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

#عاجل مشاهد جديدة تظهر تتبع القسام لتحركات الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء و مقتله برصاص قناصة القسام.#ManchesterUnited #MANLIV #FACup #Liverpool #الهلال_ضمك

pic.twitter.com/0jexN7wTFq — أبو مراد (@Abu1murad) March 17, 2024

وفي 22 فبراير/شباط قالت كتائب القسام، إن مقاتليها نفذوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية محلية الصنع، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.