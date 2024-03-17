إعلام يمني: غارات أمريكية وبريطانية على تعز

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين باليمن، الأحد، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، في خبر مقتضب عبر تلغرام أن "العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على مديرية التعزية (بمحافظة تعز)".

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الخصوص حتى الساعة 10:20.

وتتقاسم الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله، السيطرة على محافظة تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن.

ومساء السبت، أعلنت الجماعة ، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة (غرب) بأربع غارات، دون تفاصيل أكثر.

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، أنها دمرت مساء السبت 5 زوارق وطائرة مسيّرة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله باليمن، بعد تحديدها باعتبارها تمثل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.