قمة مصرية أوروبية.. لبحث حرب غزة وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لمصر

أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، عن عقد قمة مصرية أوروبية اليوم، لرفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية”، وبحث الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة، أحمد فهمي، وسط ترقب لضخ تمويلات أوروبية جديدة لمصر، وفق تقارير صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن الرئيس المصري، سيستقبل كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص الرومية وإيطاليا واليونان والنمسا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر الأحد، بحسب نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة “فايننشال تايمز”، الجمعة.

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12,8 مليار دولار خلال الفترة (2020 – 2023)، وفق الوكالة.

وتسعى مصر إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها عبر شراكات واتفاقات، أثمرت مؤخرا عن استثمارات إماراتية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

وفي سياق متصل، ستناقش القمة المصرية الأوروبية أيضا “الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي”.وفق بيان الرئاسة.

المصدر / الأناضول