فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قمة مصرية أوروبية.. لبحث حرب غزة وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لمصر

الاحتلال يعتقل مصابة بالسرطان أثناء توجهها للعلاج

إغتيال الكفاءات في غزة.. جيش الاحتلال يستهدف العقول والخبراء بـ "التكنولوجيا" بشكلٍ منهجي

اليوم السابع من رمضان.. 9 مجازر وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

منظمة: “إسرائيل” لم تمتثل لأوامر العدل الدولية وعلى الدول محاسبتها

في معركة انتزاع رغيف الخبز.. "صلاح" ينجو فيما شقيقه مفقود

برلين.. مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالإبادة الجماعية في غزة

بتأمين أمني.. وصول أول شاحنات مساعدات منذ نحو 4 أشهر إلى "شمال غزة"

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

أبرز تطورات حرب غزة في يومها الـ163.. عشرات الشهداء وشاحنات المساعدات تصل شمال القطاع

قمة مصرية أوروبية.. لبحث حرب غزة وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لمصر

17 مارس 2024 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
...
القاهرة.jpg

أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، عن عقد قمة مصرية أوروبية اليوم، لرفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية”، وبحث الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة، أحمد فهمي، وسط ترقب لضخ تمويلات أوروبية جديدة لمصر، وفق تقارير صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن الرئيس المصري، سيستقبل كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص الرومية وإيطاليا واليونان والنمسا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر الأحد، بحسب نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة “فايننشال تايمز”، الجمعة.

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12,8 مليار دولار خلال الفترة (2020 – 2023)، وفق الوكالة.

وتسعى مصر إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها عبر شراكات واتفاقات، أثمرت مؤخرا عن استثمارات إماراتية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

وفي سياق متصل، ستناقش القمة المصرية الأوروبية أيضا “الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي”.وفق بيان الرئاسة.

المصدر / الأناضول
#القاهرة #غزة #الاحتلال الإسرائيلي #قمة مصرية أوروبية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة