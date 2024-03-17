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الاحتلال يعتقل مصابة بالسرطان أثناء توجهها للعلاج

17 مارس 2024 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد (25) فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من سكان غزة، وطفل، وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، جنين، طولكرم، رام الله، والقدس.

وبحسب مؤسستا الأسرى تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. 

وقالت المؤسستان إن قوات الاحتلال أقدمت يوم أمس على اعتقال سيدة من سكان غزة مصابة بالسرطان، وذلك أثناء توجهها للعلاج في مدينة القدس لإتمام علاجها، وذلك في إطار حملات الاعتقال المتصاعدة في الضّفة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت من خلالها كافة الفئات، ولم تستثنّ الجرحى والمرضى وكان من بينهم مصابون بالسّرطان

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (7630)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. 

 

#اعتقال #الضفة #الاحتلال الإسرائيلي

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