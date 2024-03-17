اليوم السابع من رمضان.. 9 مجازر وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

اليوم الـ 163 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، سابع أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 92 شهيدًا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان إلى 31645 شهيدًا و 73676 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

وعن التطورات الميدانية، استشهد عدد من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 11 مواطنًا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، جراء قصف من طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.