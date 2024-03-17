برلين.. مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالإبادة الجماعية في غزة

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين بمشاركة مئات الأشخاص.

وتجمع المتظاهرون أمام محطة قطار سونينالي بمنطقة نويكولن، بتنظيم من قبل جهات فلسطينية في ألمانيا.

وتوجه المتظاهرون رافعين الأعلام الفلسطينية إلى ميدان هيرمان.

ورفعوا لافتات كتب عبارات من قبيل :" أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"القدس عاصمة فلسطين" "وقف لإطلاق النار الآن" و" فلسطين حرة".

كما رفعوا أواني الطبخ الفارغة ودمى الأطفال وأكياس الطحين للتعبير عن الجوع ومعاناة الأطفال في قطاع غزة.

وجرت المظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة الألمانية.

ويقيد الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".