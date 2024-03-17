الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات تمشيط واندلاع مواجهات.

ففي نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس، ودهمت محيط قرية تل جنوب غرب المدينة، وشنت عمليات تفتيش في أراض زراعية في القرية.

واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأعلنت قوى المقاومة أن مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في عدة محاور وأمطروها بصليات الرصاص والعبوات الناسفة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت الشابين حسن نور أبو شمله، والجريح عامر بعجاوي بعد مداهمة منزلي ذويهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مراد صالح يحيى بعد مداهمة منزل ذويه في قرية العرقة غرب جنين.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وجابت شوارع البلدة واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس عذبة من مدينة قلقيلية على حاجز قرب بلدة النبي إلياس شرق المدينة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الفتى أحمد عبدالله نمر (17 عامًا) من قرية “لمدور” جنوب قلقيلية، مساء أمس، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي سلفيت اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة مردة، وجابت شوارع البلدة، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني علان والشاب أدهم علان من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بكر الدماسيس ومصطفى محمد الدماميس بعد اقتحام منزليهما في بلدة حوسان ببيت لحم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في البلدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة بالمدينة، واعتقلت المواطن سفيان أبو حتة ونجله واثنين من أبنائه بعد الاعتداء عليهم في حارة السلايمة بالبلدة القديمة، واعتقلت الطبيب مؤمن مسك نجل الشهيد رائد مسك عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات راجلة لجيش الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل عرف منها منزل الأسير محمد عيسى الصليبي ومنزل المواطن نائل اخليل، كما اعتقلت الشاب ايهم خليل صبارنة خلال اقتحام منزله في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب حاتم محمد قاسم عبيدو بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وألقى مقاومون زجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مدخل المخيم.