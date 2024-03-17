في مساء اليوم الـ163.. شهداء في قصف جوي ومدفعي كثيف على شمال ووسط وجنوب غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 163 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، سابع أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 92 شهيدًا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان إلى 31645 شهيدًا و 73676 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

وعن أحدث التطورات الميدانية: استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الغارات الإسرائيلية تركزت خلال الساعات القليلة الماضية في مناطق وسط القطاع ومدينة غزة، بما في ذلك حي الشجاعية، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف أن أعنف الغارات كانت في مدينة دير البلح، حيث استهدفت قوات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى.

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بانتشال 5 شهداء من مدينة حمد في خان يونس، جنوب قطاع غزة بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال، بالتزامن مع استهداف منطقة الزنة والقرارة شرقا.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنًا استشهد في قصف مدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع عزة، بالتزامن مع غارات لطائرات الاحتلال الحربية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومنطقة قليبو شمالا.

ولاحقًا قصفت طائرات الاحتلال الحربية عددًا من منازل المواطنين في غزة، منها منازل لعائلات جودة في مخيم الشاطئ، والحلو في حي الشيخ رضوان، والنونو وعوض في حي النصر، وأدى ذلك لسقوط عدد من الشهداء والجرحى تم نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم البريج ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة وأدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

واستهدف طيران الاحتلال الحريبي منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد 3 مواطنين على الأقل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.