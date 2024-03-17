في اليوم الـ163.. عشرات الشهداء وشاحنات المساعدات تصل شمال قطاع غزة

في اليوم الـ163 للحرب على غزة، وسابع أيام شهر رمضان المبارك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في مناطق عدة بالقطاع، وقالت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة استشهد فيها أكثر من 60 وأصيب نحو 100.

ميدانيا، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها قتلت 4 جنود واستهدفت 6 دبابات وناقلة جند في مدينة غزة وخان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قتل وإصابة عدد من الجنود بالمحافظة الوسطى.

وفي الشق الإنساني، وصول أول شاحنات مساعدات إلى شمالي القطاع منذ نحو 4 أشهر. وأفاد مراسل فلسطين أون لاين في وقت سابق بوصول شاحنات مساعدات إلى دوار الكويت بمدينة غزة قبل وصولها لاحقا لوجهتها النهائية.

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال في وقت مبكر صباح اليوم سلسلة غارات غرب غزة وشمال النصيرات وسط القطاع وشال غربي خانيونس.

واستشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ثابت في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال النيران في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.