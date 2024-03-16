"القسام" تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات و"مدرعات إسرائيلية" وسط غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد جديدة للمعارك الضارية التي تخوضها ضد جيش الاحتلال في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأظهرت الفيديو، أصوات اشتباكات بأسلحة خفيفة، قبل أن يخرج مقاتل من فتحة نفق ويستهدف مدرعة كانت تقف على بعد أمتار قليلة منه.

وفي مشهد آخر، استهدف أحد مقاتلي القسام دبابة كانت متمركزة في أحد الشوارع، كما قصف مقاتل ثالث مدرعة ثانية كانت تتحرك في نفس المكان الذي أصيبت فيه المدرعة الأولى.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة قالت كتائب القسام إنها للاشتباكات مع جيش الاحتلال بمدينة الزهراء قرب الطريق الجديد الذي يقسّم قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/V1S8vVniJ6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 16, 2024

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية، منذ بدء العمليات البرية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في عدة محاور في قطاع غزة.

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرًا صادمًا عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادًا أقل من ذلك بكثير.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 62 من قادة الألوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيل، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم، قتلوا من اندلاع الحرب.

وأسفرت عمليات المقاومة منذ 7 أكتوبر عن مقتل (590) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3050) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6838) جريح حسب تقارير المستشفيات الاحتلال مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.