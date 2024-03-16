فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحكم المحلي: نسبة الدمار في مدينة غزة تقترب من 4 أضعاف زلزال تركيا

برنامج الأغذية العالمي: خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان

شرطة الاحتلال تعتقل 65 عاملًا فلسطينيًا في يافا

وجهاء وعشائر بغزة يكشفون تفاصيل تواصل جيش الاحتلال معهم و"جهات دولية"

سيناتور أمريكي: لا يمكن الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

الـ "أونروا" بغزة: سوء التغذية يشكل ظاهرة والأوضاع "بائسة للغاية"

هيئة مقدسية: التوافد الشعبي للصلاة بالأقصى كبير وغير مسبوق

منذ الـ 7 أكتوبر.. "إسرائيل" اعتقلت 7600 فلسطيني من الضفة الغربية

يوم دامٍ بغزة.. "مجازر جديدة" في استهداف بناية سكنية ومنازل مأهولة تؤوي نازحين

"الأورومتوسطي" يفنّد ادعاءات الاحتلال للتملص من مسؤوليته المباشرة بارتكاب مجزرة "الدقيق" الأخيرة

برنامج الأغذية العالمي: خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان

16 مارس 2024 . الساعة 18:49 بتوقيت القدس
...
thumbs_b_c_99ebfc5ed196080320d59f7cdb9bc8dc.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم السبت، من أن "خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "لا تزال التبرعات ضرورية لضمان استمرار العائلات في تلقي مساعدات برنامج الأغذية العالمي لتأمين وجبتها التالية".

وفي منشور منفصل، سلط الأغذية العالمي الضوء على الوضع بقطاع غزة، قائلًا "يعد التجمع حول الطعام عادة أساسية في رمضان، لكن في غزة يكافح العديد من الأشخاص للعثور على شيء يأكلونه".

وأردف البرنامج: "فرقنا تعمل على منح الطعام للمطابخ المجتمعية لإعداد 500 ألف وجبة إفطار للصائمين كل يوم".

وفي اليوم الـ 162 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، سادس أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

المصدر / الأناضول
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة