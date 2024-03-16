شرطة الاحتلال تعتقل 65 عاملًا فلسطينيًا في يافا

غزة - فلسطين أون لاين

شنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات استهدفت عمال فلسطينيين في يافا، وذلك استمرارًا لملاحقة العمال الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة "أراضي الـ48".

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد إنّ شرطة الاحتلال تشن حملات شرسة لملاحقة العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

وأضاف سعد في بيان، اليوم السبت، أن شرطة الاحتلال اعتقلت 65 عاملًا فلسطينيًا خلال حملة مداهمات شرسة وسط مدينة يافا، وجرى تحويل 36 منهم للتحقيق.

وطالب، الاتحادات والنقابات العالمية ومنظمة العمل الدولية، للضغط على الحكومات من أجل وقف العدوان على شعبنا، وتوفير الحماية اللازمة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.