سيناتور أمريكي: لا يمكن الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

غزة - فلسطين أون لاين

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، إن هناك غضب عالمي تجاه حكومة "إسرائيل" بنيامين نتنياهو التي تسببت بتجويع مئات آلاف الأطفال بغزة.

وأضاف، السيناتور لشبكة "إن بي سي"، لا يمكن الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو.

من جانبه، قال السيناتور كريس فان هولين، إن "تجاهل نتنياهو تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن يجعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة".

وأضاف، أن على إدارة بايدن استخدام أدوات أخرى لترجمة التحذيرات الموجهة لـ "إسرائيل" بشكل فعال.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض يدرس الرد إذا تحدت "إسرائيل" تحذير بايدن من اجتياح رفح دون حماية المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل"، بدعمٍ أمريكي وغربي، عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة، خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء العدوان وقيود "إسرائيلية" بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.