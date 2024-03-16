فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد مقاوم فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار جنوب الخليل

"الأورومتوسطي" يفنّد ادعاءات الاحتلال للتملص من مسؤوليته المباشرة بارتكاب مجزرة "الدقيق" الأخيرة

بعد 3 شهور من اعتقاله.. ارتقاء أسير فلسطيني في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

الصحة بغزة: ارتقاء 63 شهيدًا وإصابة 112 آخرين خلال الساعات الماضية

مسؤول أممي: الأطباء لا يرون مواليد بحجم "طبيعي" في غزة

أستراليا تستأنف تمويل وكالة "الأونروا" بغزة

مسؤول أممي: يجب توزيع المساعدات في غزة بطريقة "آمنة"و "كريمة"

اليونيسيف تُحذّر:  ارتفاع "مهول" في معدل انتشار سوء التغذية "الحاد" بشمال غزة

"العدل الدولية" تحدد موعدًا للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا

اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته في الضفة الغربية

محدث بالفيديو والصور استشهاد مقاوم فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار جنوب الخليل

16 مارس 2024 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
...

نفّذ مقاوم فلسطيني عملية إطلاق نار في الحي اليهودي في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، واشتبك مع عدد من جنود الاحتلال المتواجدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" إن قوات الاحتلال تلقوا أنباء عن عملية إطلاق نار في منطقة الحي اليهودي جنوبي مدينة الخليل.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان أطلقت النار على المقاوم، ما أدّى إلى استشهاده.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه لا يوجد إصابات في المكان، مؤكدةً أن الجيش يقوم بتمشيط المكان.

وفي متابعة تفاصيل الحدث، أكدت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت مقاومًا، فيما أُصيب آخر في مكان العملية، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وأعلنت هيئة البث العبرية وفق المتابعة الأخيرة، استشهاد مقاوم فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار في كافة أنحاء المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

#الخليل #إطلاق نار #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحي اليهودي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة