استشهاد مقاوم فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار جنوب الخليل

نفّذ مقاوم فلسطيني عملية إطلاق نار في الحي اليهودي في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، واشتبك مع عدد من جنود الاحتلال المتواجدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" إن قوات الاحتلال تلقوا أنباء عن عملية إطلاق نار في منطقة الحي اليهودي جنوبي مدينة الخليل.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان أطلقت النار على المقاوم، ما أدّى إلى استشهاده.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه لا يوجد إصابات في المكان، مؤكدةً أن الجيش يقوم بتمشيط المكان.

وفي متابعة تفاصيل الحدث، أكدت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت مقاومًا، فيما أُصيب آخر في مكان العملية، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وأعلنت هيئة البث العبرية وفق المتابعة الأخيرة، استشهاد مقاوم فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار في كافة أنحاء المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.