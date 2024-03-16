بعد 3 شهور من اعتقاله.. ارتقاء أسير فلسطيني في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، ارتقاء الأسير جمعة أبو غنيمة (26 عامًا) من النقب، في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت الهيئة والنادي في بيان مسترك، إن استشهاد الأسير يأتي بعد خمسة أيام من إعلان الاحتلال على نقله بوضع صحي خطير من زنزانته في سجن (ايشل) إلى إحدى المستشفيات.

وأوضحت المؤسستان، أنّه باستشهاد أبو غنيمة، فإن عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبيّة يرتفع إلى (13) شهيدًا على الأقل ممن أعلن عن استشهادهم.

وأشارتا إلى أنّ إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

وحملت المؤسستان إدارة سجون الاحتلال التي تواصل تنفيذ عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة الممنهجة، والتي وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو غنيمة.

يُذكر أن أبو غنيمة اعتقل في شهر ديسمبر/ كانون الأول على يد قوات الاحتلال "الإسرائيليّ"، على خلفية مقاومته للاحتلال.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال 5 شهداء جرّاء ممارسة الاحتلال سياسة "الإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

ومع استشهاد أبو غنيمة فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال منذ عام 1967 ارتفع إلى (250) شهيدًا على الأقل.