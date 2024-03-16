يوم دامٍ بغزة.. "مجازر جديدة" في استهداف بنايات سكنية ومنازل تؤوي نازحين

غزة - فلسطين أون لاين

اليوم الـ 162 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، سادس أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 63 شهيدًا و 112 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31553 شهيدًا، و 73546 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، مازال عدد منهم تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وفي التطورات الميدانية، اُستشهد 7 مواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين السبعة، واصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا، في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفجر اليوم، ارتقى 36 شهيدًا، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات.

وفي مدينة خانيونس، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية والشمالية للمدينة ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وقال الشهود إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عمارة المنار في مخيم الشاطئ، وعمارة النبيل في شارع الجلاء بمدينة غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ورغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بنازحين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ "آمن" لهم ، شهدت المدينة قصفًا من الطائرات الإسرائيلية.

وقصفت الطائرات منزلا لعائلة ضهير في منطقة خربة العدس برفح، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وكذلك قصفا لمنطقة في حي البرازيل جنوبي رفح قرب الحدود بين مصر والقطاع، دون أن يعلن خلالها عن وقوع إصابات، وفقًا لشهود العيان.

وفي وقت سابق، استشهد أكثر من 80 مواطنًا، وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل، ومباني في مدينة غزة، ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق، وتؤوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات، وما زال عددا كبيرًا منهم تحت الأنقاض، كما قصفت قوات الاحتلال منزلًا مأهولًا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأن هناك مفقودين.

وأشارت المصادر إلى ارتقاء خمسة شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، وإلى ارتقاء عددًا من الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة.