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الصحة بغزة: ارتقاء 63 شهيدًا وإصابة 112 آخرين خلال الساعات الماضية

16 مارس 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 162على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 63 شهيدًا و 112 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31553 شهيدًا، و 73546 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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