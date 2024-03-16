أستراليا تستأنف تمويل وكالة "الأونروا" بغزة

أعلنت أستراليا، أمس الجمعة، أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدما علّقت تمويلها خلالها الشهرين الماضيين، بعد سلسلة اتهامات وجهها الاحتلال لوكالة "الأونروا" حول مشاركة عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن "الأونروا ليست منظمة إرهابية، خاصةً بعد مراجعة وبحث واستقصاء من قبل لجنة الأمن القومي، لذلك قررت أستراليا استئناف مساهمتها في الأونروا".

وأوضحت وونغ أن أستراليا ستسدد مساهمتها المعلّقة البالغة أربعة ملايين دولار، بعدما وافقت الوكالة الأممية على توفير ضمانات إضافية.

وفي يناير الماضي، علّقت نحو 15 دولة تتقدمها الولايات المتحدة مساهماتها المالية في الوكالة، بعدما اتهمت "إسرائيل" 12 موظفا تابعًا لـ"الأونروا"، بالمشاركة في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وخلال الأسبوع المنصرم، أعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية، ما أثار انتقاد المسؤولين "الإسرائيليين".

