فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دبلوماسي قطري: قطاع غزة يشهد أكبر خسائر بين الصحفيين في تاريخ الحروب "الحديثة"

جريمة قتل مُكتملة "الأركان".. الاحتلال يرتكب مجزرةً "مروعة" في المخيم الجديد بالنصيرات

أبرز تطورات اليوم الـ 162 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

"حماس": الحشود التي أمَّت المسجد الأقصى اليوم تشكل خط الدفاع الأول عنه

جنوب لبنان.. "حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش "الإسرائيلي"

في مغرب الـ 5 من رمضان.. شهداء ومفقودون في قصف منازل مأهولة بأنحاءٍ متفرقة بغزة

90 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غزة.. 5 جرائم "وحشية" ضد مراكز توزيع المساعدات على المواطنين

بعضها من دولٍ عربية.. ما هي مصادر وقود الطائرات "الإسرائيلية" التي تقصف المدنيين بغزة؟

"الإجهاز على قوة راجلة".. القسام تعلن مقتل 4 جنود "إسرائيليين" في معارك جنوب غزة

بينهم عمال "غزة"

اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته في الضفة الغربية

16 مارس 2024 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها سلسلة واسعة من الاعتقالات "الهمجية" للمواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الماطق الشرقية والغربية للمدينة، وداهمت أحد الفنادق واعتقلت عددًا من عمال غزة.

كما نشرت قوات الاحتلال فرق راجلة وقناصة في عدة مناطق وسط المدينة. 

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. فيما ألقى الشبان عددًا من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال العسكرية.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر بحي داوود، جنوبي المدينة، ونشرت قناصتها في عدة مواقع بالمدينة.

كما اقتحمت القوات الصهيونية المدينة، معززةً بعدة آليات عسكرية، وداهمت منازل عدد من المواطنين، عُرف منهم: منزل الأسيرين رائد الحوتري، وأربكان طبسية.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رامين شرقي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "ظافر"، واعتقلت الشاب إبراهيم ظافر.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، معززةً بآليات عسكرية كبيرة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتّشتها، وعاثت فيها خرابًا.

في سلفيت، اقتحمت  قوات الاحتلال بلدة اسكاكا شرقي المدينة، وداهمت أحد منازل المواطنين، ولم يبلغ عن حالات اعتقال.

#اقتحامات #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الشفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة