اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها سلسلة واسعة من الاعتقالات "الهمجية" للمواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الماطق الشرقية والغربية للمدينة، وداهمت أحد الفنادق واعتقلت عددًا من عمال غزة.

كما نشرت قوات الاحتلال فرق راجلة وقناصة في عدة مناطق وسط المدينة.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع. فيما ألقى الشبان عددًا من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال العسكرية.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر بحي داوود، جنوبي المدينة، ونشرت قناصتها في عدة مواقع بالمدينة.

كما اقتحمت القوات الصهيونية المدينة، معززةً بعدة آليات عسكرية، وداهمت منازل عدد من المواطنين، عُرف منهم: منزل الأسيرين رائد الحوتري، وأربكان طبسية.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رامين شرقي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "ظافر"، واعتقلت الشاب إبراهيم ظافر.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، معززةً بآليات عسكرية كبيرة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتّشتها، وعاثت فيها خرابًا.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اسكاكا شرقي المدينة، وداهمت أحد منازل المواطنين، ولم يبلغ عن حالات اعتقال.