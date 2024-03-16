جريمة قتل مُكتملة "الأركان".. الاحتلال يرتكب مجزرةً "مروعة" في المخيم الجديد بالنصيرات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، فجر اليوم السبت، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرةً بقصف منزل يعود لعائلة "الطباطيبي" غرب المخيم الجديد بالنصيرات؛ راح ضحيتها 36 شهيداً، غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل.

وأكد المكتب الإعلامي، أن جيش الاحتلال استهدف أكثر من 12 منزلاً آمناً هذه الليلة في جريمة قتل مكتملة الأركان تُرسّخ الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وحمّل، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل، ومسؤولية تداعيات وانعكاسات جرائم الحرب.

وطالب الإعلامي الحكومي كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة لليوم 162 على التوالي، وللشهر السادس على التوالي.