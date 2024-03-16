دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد العائلات في غزة يومها الـ 162 على التوالي، لم يفرق الاحتلال منذ اليوم الأول بين طفل وامرأة، أو صغير وكبير، فشنّ عشرات الآلاف من الغارات، وارتكب آلاف المجازر "الدامية"، وخلّف عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهيد وجريح، ومفقود، أو أسير في السجون "النازية" لا يعرف مصيره.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 63 شهيدًا و 112 إصابةً.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31553 شهيدًا، و 73546 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال مجازره وقصفه العشوائي في جميع أنحاء قطاع غزة.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شمال شرق المدينة.

في النصيرات، ودّع المخيم ظهر اليوم 36 شهيدًا ارتقوا في مجزرة "مروعة" ارتكبها الاحتلال، بحق عائلة "الطباطيبي" غرب المخيم الجديد في النصيرات.

ومنذ فجر اليوم، ارتقى 49 شهيدًا جرّاء القصف الصهيوني الذي استهدف عدة مناطق وسط قطاع غزة.

كمل شن الطيران الحربي غارةً على منطقة المغراقة شمال النصيرات.

في الزهراء، ارتقى شهيدان في قصف صهيوني استهدف مركبة مدنية وسط المدينة.

في دير البلح، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي المدينة.

في غزة، أفادت مصادر صحفية بارتقاء شهيد وإصابة 5 آخرين بعد استهداف الاحتلال عددًا من المواطنين أثناء جمعهم نبتة "الخبيزة" شرقي مدينة غزة.



وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم السبت:

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "ضهير" في منطقة خربة العدس شمالي المديتة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، وإصابة آخرين.

وفي ساعات الفجر، شنّت الطائرات الحربية غارةً عنيفة على وسط مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للمدينة.

كما ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الهصيمي" شمال رفح.

في خان يونس، استهدفت المدفعية الصهيونية المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.

في النصيرات، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق في بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين شرق وغرب المخيم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي، إن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرةً "مروعة" جرّاء قصفها منزل لعائلة "الطباطيبي" غربي المخيم الجديد وسط القطاع، ما أدّى إلى ارتقاء 36 شهيدًا.

وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن أكثر من 12 منزلًا آمنًا قُصف في تلك الجريمة "القاسية".