"حماس": الحشود التي أمَّت المسجد الأقصى اليوم تشكل خط الدفاع الأول عنه

غزة - فلسطين أون لاين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحشود الجماهيرية التي لبّت نداء الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، شدّاً للرّحال ورباطاً واعتكافاً في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، نبارك رباط الحشود الجماهيرية التي لبّت نداء الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك ونحيّي صمودهم وتضحيّاتهم وقهرهم لانتهاكات الاحتلال الصهيوني، وكسرهم الحصار المفروض على قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.

وأكد البيان، أنَّ هذه الحشود الجماهيرية التي أمَّت المسجد الأقصى المبارك اليوم في صلاتي الجمعة والتراويح، رغم المنع والاضطهاد وقطع الطرق والاعتقال والإبعاد، تؤكّد مجدّداً أنَّ شعبنا الفلسطيني وفي القلب منه أهلنا المرابطون في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، يشكّلون خط الدفاع الأوَّل عن القدس والأقصى المبارك، ولن يسمحوا بتمرير مخططات العدو الصهيوني في تدنيسه أو تقسيمه.

ودعت حركة حماس، "جماهير شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة مسيرتهم في هذا الشهر المبارك، دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته والذّود عنه بكل الوسائل، والتصدّي لكل محاولات الاحتلال وقطعان مستوطنيه فرض أمر واقع على أرضه الطاهرة، التي لم ولن تكون إلاَّ إسلاميَّة خالصة".

وفي أول جمعة في شهر رمضان المبارك، نحو 90 ألف مصلٍ نجحوا في الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في ليلة السادس من رمضان، رغم عراقيل وإجراءات جيش الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ونصبها بوابات حديدة على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك.

ووفقًا مصادر محلية، فإن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤم المسجد الأقصى المبارك منذ عدة أشهر، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان ظهر اليوم 80 ألف مصلي.