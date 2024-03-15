جنوب لبنان.. "حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش "الإسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف جنود ومواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبية، محققًا "إصابات مباشرة".

وقال الحزب، في بيانات منفصلة، إن "المقاومة استهدفت تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا، بصاروخ بركان، وأصابوه إصابة مباشرة".

كما استهدف مقاتلو الحزب، موقع رادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابه "بشكل مباشر".

وأضاف الحزب، أن مقاتليه استهدفوا "تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم، في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية" وأصابوه "بشكل مباشر".

وأوضح أنه "استهدف جنود العدو الصهيوني في محيط حدب يارين، بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة".

وتشهد الحدود "الإسرائيلية" اللبنانية، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلًا للقصف وإطلاق النار بين الجيش "الإسرائيلي" من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.