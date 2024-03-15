فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

90 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

شهداء بقصف منازل مأهولة في مغرب اليوم الخامس لرمضان بأنحاءٍ بقطاع غزة

غزة.. 5 جرائم "وحشية" ضد مراكز توزيع المساعدات على المواطنين

بعضها من دولٍ عربية.. ما هي مصادر وقود الطائرات "الإسرائيلية" التي تقصف المدنيين بغزة؟

"الإجهاز على قوة راجلة".. القسام تعلن مقتل 4 جنود "إسرائيليين" في معارك جنوب غزة

"فصائل فلسطينية" ترفض"سياسة التفرّد" بتشكيل السلطة حكومة دون توافق وطني

صحيفة عبرية تكشف: جهاز استخبارات حماس جمع معلومات هائلة عن "إسرائيل" وجيشها

الاتحاد الأوروبي: هناك تغيرًا في الرأي العام العالمي بشأن حرب "إسرائيل" على غزة

الشعبية لـ "فلسطين أون لاين": تشكيل حكومة غير توافقية ضرب لمصالح شعبنا ومرفوض

مستوطنون يقطعون أشجارًا ويهدمون غرفة زراعية جنوب نابلس

في أول جمعة برمضان المبارك

90 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

15 مارس 2024 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
...
90 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
غزة - فلسطين أون لاين

في أول جمعة في شهر رمضان المبارك، نحو 90 ألف مصلٍ نجحوا في الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في ليلة السادس من رمضان، رغم عراقيل وإجراءات جيش الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ونصبها بوابات حديدة على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك.

ووفقًا مصادر محلية، فإن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤم المسجد الأقصى المبارك منذ عدة أشهر، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان ظهر اليوم 80 ألف مصلي.

وفي وقت سابق، نصبت قوات الاحتلال نصبت الحواجز الحديدية في محيط باب الأسباط؛ للتضييق على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.وانتشرت قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وأحياء القدس المحتلة، وأعاقت وصول المصلين ومنعت مئات الشبان من دخوله.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت في  أول أيام شهر رمضان الإثنين، أسلاكًا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، لأول مرة منذ عام 1967.

وأضافت محافظة القدس، في منشور عبر "فيسبوك" أن "قوات الاحتلال نصبت أسلاكًا شائكة على الأسوار المحيطة في باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك". وأكدت أن وضع الأسلاك يشكل "سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967".

ويعتبر باب الأسباط أحد الأبواب الرئيسة لدخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى. ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية "إسرائيلية" إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة "تل أبيب" فرضها على الصلاة في المسجد الأقصى.
 

#المسجد الأقصى #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة