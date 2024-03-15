مستوطنون يقطعون أشجارًا ويهدمون غرفة زراعية جنوب نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

أقدم مستوطنون، الجمعة، على قطع عدد من الأشجار وهدم غرفة زراعية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية قصرة هاني عودة إن مستوطنين من بؤرة "إيش قودش" الجاثمة على أراضي قصرة وجالود، قطعوا عددا من أشجار الزيتون واللوزيات والعنب والتين، في أرض المواطن عاهد محمود عودة ومساحتها 4 دونمات.

وأضاف أن المستوطنين هدموا كذلك غرفة زراعية، واقتلعوا السياج المحيط بالأرض، ودمروا جدرانا استنادية، وسرقوا أداة الحراثة.

كما أطلق المستوطنون الرصاص باتجاه صاحب الأرض من الجبل المقابل، لمنعه من الوصول إلى أرضه.

وبين أن هذا الاعتداء يأتي استمرارا لسلسلة الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، حيث أقدموا مؤخرا على قطع مئات الأشجار بين قصرة وقرية مجدل بني فاضل.