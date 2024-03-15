صحيفة عبرية تكشف: جهاز استخبارات حماس جمع معلومات هائلة عن "إسرائيل" وجيشها

غزة - فلسطين أون لاين

في فشل أمني جديد، كشفت تقارير "إسرائيلية"، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تمكنت من التوغل إلى شبكة كاميرات في "إسرائيل" والسيطرة عليها، وعلى عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP)، كما وتمكن عناصر الحركة من أن يشاهدوا بحرية وبشكل مباشر بثًا حيًا من بلدات وشوارع وحتى من داخل بيوت.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، عن ما يسمى "جهاز الأمن" الإسرائيلي، أن حركة حماس كانت تبذل جهودًا في السنوات الأخيرة في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية عن "إسرائيل"، وتعقَب مسؤولين في حماس ضالعين في هذا المجهود، والذين يوصفون في "إسرائيل" بأنهم "دائرة الاستخبارات العسكرية" في حماس.

وبحسب التقرير، ركزت حماس على "غلاف غزة"، حيث شبكات الكاميرات في بلداته كانت واسعة، وبينها كتلك التي ترصد السياج الأمني المحيط بالقطاع، ومنشآت أمنية وأخرى حساسة. "ويتضح الآن أن حماس تمكنت من السيطرة على عشرات من هذه الكاميرات قبل 7 أكتوبر، واستخدم مقاتلوها قسمًا منها أثناء القتال في هذه البلدات في الأيام التالية" لهجوم "طوفان الأقصى".

وكلفت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان") وحدة أمن المعلومات التابعة لها بالتحقيق ومتابعة تطور مجهود حماس الاستخباراتي. وشعر عناصر هذه الوحدة بأنهم "يسيطرون" على المعلومات حول تطور هذا المجهود وأنهم يعرفونها جيدًا.

ضابط يعترف: "قاموا بعمل أفضل منا بكثير"

كذلك اكتشفت "إسرائيل" متأخرة قدرات حماس في مجال السايبر، واستخراج معلومات من "إسرائيليين" عمومًا ومن جنود خصوصًا، وكذلك القدرة على زرع تطبيقات تجسس من خلال التوغل إلى هواتفهم.

ونقل التقرير عن المحاضر في قسم الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان، د. نتانئيل بلمر، قوله إن "هذا خطأ كبير جدا أحاول أن أشرحه في أبحاثي طوال سنين. ويوجد لدى حماس جهاز استخبارات نوعي، لكن دلالة الخطر الاستخباراتي لم يتم استيعابها بالشكل الكافي في أجهزة الأمن الإسرائيلية. و7 أكتوبر وضع هذه الأمور على الطاولة".

وأشار الضابط في قوات الاحتياط، د. أيال بينكو، وهو خبير في الاستخبارات والسايبر والأمن القومي، إلى أنه "ليس لطيفًا قول ذلك، لكنهم قاموا بعمل أفضل منا بكثير".

وتسعى "أمان" حاليًا إلى إدراك مصدر أي معلومة جُمعت من خلال مجهود حماس الاستخباري، ويتوقع أن تكون قد جمعت من مصادر علنية، كتلك التي بالإمكان الاطلاع عليها من خلال عملية بحث قصيرة في الإنترنت.بحسب الصحيفة العبرية.

وقال الباحث في الشأن الفلسطيني في جامعتي "تل أبيب" ورايخمان، د. ميخائيل ميلشتاين، إن "الاستخبارات العسكرية في حماس هي جهاز متعدد الأبعاد ومسؤول عن ما تنفذه عندنا عدة أجهزة منفصلة عن بعضها. وكل الأمور يتم تركيزها في مكان واحد لدى حماس، جمع معلومات استخباراتية، تجنيد عملاء، حماية معلومات والخدع والقتال على الوعي".