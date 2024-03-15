غزة.. 5 جرائم "وحشية" ضد مراكز توزيع المساعدات على المواطنين

غزة - فلسطين أون لاين

في انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان المبارك، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال 48 ساعة، 5 مجازر وجرائم "وحشية" ضد مراكز توزيع المساعدات على المواطنين المدنيين وأفراد يعملون فيها، راح ضحيتها 56 شهيدًا، إضافة إلى إصابة أكثر من 300 جريح.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحافي، أن جيش الاحتلال ارتكب هذه المجازر بقصف مركز لتوزيع المساعدات تابع للأونروا في محافظة رفح راح ضحيته 5 شهداء، كما وقتل مواطنين اثنين مدنيين يعملان في تقديم المساعدات بقصف سيارتهما في محافظة رفح، وقصف أيضًا مركزًا آخرًا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى راح ضحيته 8 شهداء.

وفي ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قتل الاحتلال 11 شهيدًا، وقتل أيضًا أكثر من 30 شهيدًا من المدنيين الليلة الماضية كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت بمحافظة غزة، وصل منهم 23 شهيدًا إلى المستشفيات، وبقي أكثر من 10 شهداء ملقاة جثامينهم على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليهم، ويقوم بإطلاق النار على كل من يقترب منهم.

وحمّل المكتب الإعلامي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، وحرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يوميًا.

وطالب دول "العالم الحر" بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110,000 ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل.

كما ودعا إلى، وقف المجاعة فورًا قبل فوات الأوان، وبفتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها بشكل فوري إلى شعبنا الفلسطيني الكريم في قطاع غزة من خلال المعابر البرية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وفي مواجهة المجاعة.