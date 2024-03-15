القوات المسلّحة اليمنية تستهدف مدمرة أميركية وسفينة "إسرائيلية" في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدافٍ لسفينة "إسرائيلية" في البحر الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلّحة اليمنية يحيى سريع: " إن القوات القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة ( pacific 01 ) الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأعلن سريع أن سلاح الجوّ المسير نفّذ عملية استهداف لمدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وذلكَ بعددٍ من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وقال سريع: " تنفيذًا لتوجيهاتِ السيد القائد عبد الملك بدرِ الدين الحوثيِّ في الانتصارِ لمظلومية الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاعِ غزة، واستجابةً لنداءاتِ أبناءِ شعبنا اليمنيِّ وكلِّ أحرارِ أمتنا، بدأت القواتُ المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى في توسيع نطاق عملياتِها العسكرية ضدَّ السُّفن "الإسرائيلية" أو المرتبطة بـ"الإسرائيليِّ" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهنديَّ طريق رأسِ الرجاء الصالح.

وحذّرت القوات المسلحة اليمنية كافة السُّفُن "الإسرائيلية" أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطين المحتلة أوِ القادمة منها بعدم المرورِ من طريق رأس الرجاءِ الصالح، ما لم فإنَّها ستكون هدفًا مشروعاً للقوات المسلحة.

وتابع سريع: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وفي إطارِ تنفيذِ هذه التوجيهاتِ انتصارًا للشعب الفلسطينيِّ في غزة،

نفذتْ بعونِ اللهِ تعالى ثلاثَ عملياتٍ ضدَّ ثلاثِ سُفُنٍ "إسرائيليةٍ" وأمريكيةٍ في المحيطِ الهنديِّ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العملياتُ الثلاثُ أهدافَها بنجاح.

وأكد أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تتوقفَ عن منعِ الملاحةِ "الإسرائيليةِ" أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربيِّ وكذلكَ المحيط الهنديِّ إلا عند إيقاف العدوانِ ورفع الحصارِ عن قطاع غزة.