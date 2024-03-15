فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 13 مجزرةً خلال 24 ساعة

العفو الدولية: الإنزال "الجوي" والميناء "العائم" لن يُجديا نفعًا أمام انتهاكات الاحتلال بغزة

الفصائل والدور المأمول

رغم عراقيل الاحتلال وقيوده.. توافُد آلاف المصلين إلى الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

مفوض أوروبي: "الأونروا" لها دور حاسم في غزة ولا بدّ من مواصلة أنشطتها في أقرب وقت

تسريبات "كبيرة" واتّهامات "متتالية".. مكتب نتنياهو يلجأ لاختبار كشف "الكذب" للموظفين

حماس: مجزرة "الكويت" تمثّل فشلًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتّخاذ إجراءات "رادعة" ضد الاحتلال

تخللها اشتباكات "مُسلّحة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يعتدي على المعتكفين في الأقصى ويعتقل 4 شبان

حماس تُقدّم تصوّرًا "شاملًا" للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

حرب "الإبادة الجماعية"

ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 13 مجزرةً خلال 24 ساعة

15 مارس 2024 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
...

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 161على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 149 شهيدًا و 300 إصابةً. و

أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31490 شهيدًا، و 73439 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة