ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 13 مجزرةً خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 161على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 149 شهيدًا و 300 إصابةً. و

أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31490 شهيدًا، و 73439 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.



