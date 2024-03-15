فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تسريبات "كبيرة" واتّهامات "متتالية".. مكتب نتنياهو يلجأ لاختبار كشف "الكذب" للموظفين

حماس: مجزرة "الكويت" تمثّل فشلًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتّخاذ إجراءات "رادعة" ضد الاحتلال

تخللها اشتباكات "مُسلّحة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يعتدي على المعتكفين في الأقصى ويعتقل 4 شبان

حماس تُقدّم تصوّرًا "شاملًا" للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

الأورومتوسطي يدين مجزرة "الدقيق" ويحمّل المجتمع الدولي المسؤولية "الكاملة" عن مجازر الاحتلال

في اليوم الـ 161.. مجزرة جديدة بحق "منتظري المساعدات" وقصف متواصل وسط قطاع غزة وجنوبه

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

حماس تحذّر الاحتلال من التمادي في إجراءاته بحق المسجد الأقصى

البرغوثي يحذر من نوايـا "الميناء الأمريكي" المخطط إنشاؤه بغزة

مفوض أوروبي: "الأونروا" لها دور حاسم في غزة ولا بدّ من مواصلة أنشطتها في أقرب وقت

15 مارس 2024 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
...

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، أمس الخميس، إن "إسرائيل" لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعرب لينارسيتش عن ارتياحه من الإجراءات الفورية التي اتّخذتها "الأونروا"  بعد توجيه الاتهامات إليها من طرف "إسرائيل"، حول مشاركة عدد من موظفيها في أحداث  7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال: "اتخذت العديد من الإجراءات، وثمة تحقيق ودراسة حول الموضوع الآن، ونحن مرتاحون لذلك".

وأشار المفوض الأوروبي إلى الأونروا لها دور حاسم في قطاع غزة، لأن لديها بنية تحتية فريدة ومستودعات ومآوٍ وقدرات لوجستية.

وشدد على ضرورة مواصلة أنشطة "الأونروا" في المنطقة.

في 26 يناير الماضي، وجّهت "إسرائيل" اتهامات لوكالة "الأونروا" حول مشاركة عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر، الأمر الذي أدّى إلى تعليق 18 دولة تمويلها المُقدم للوكالة. 

وأعلنت الوكالة في وقت لاحق أنها فتحت تحقيقًا "شاملًا"، إلّا أن "إسرائيل" لم تقدم أي دليل يثبت صحة مزاعمها وادّعاءاتها حتى اللحظة.

#الأونروا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة