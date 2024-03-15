مفوض أوروبي: "الأونروا" لها دور حاسم في غزة ولا بدّ من مواصلة أنشطتها في أقرب وقت

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، أمس الخميس، إن "إسرائيل" لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعرب لينارسيتش عن ارتياحه من الإجراءات الفورية التي اتّخذتها "الأونروا" بعد توجيه الاتهامات إليها من طرف "إسرائيل"، حول مشاركة عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال: "اتخذت العديد من الإجراءات، وثمة تحقيق ودراسة حول الموضوع الآن، ونحن مرتاحون لذلك".

وأشار المفوض الأوروبي إلى الأونروا لها دور حاسم في قطاع غزة، لأن لديها بنية تحتية فريدة ومستودعات ومآوٍ وقدرات لوجستية.

وشدد على ضرورة مواصلة أنشطة "الأونروا" في المنطقة.

في 26 يناير الماضي، وجّهت "إسرائيل" اتهامات لوكالة "الأونروا" حول مشاركة عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر، الأمر الذي أدّى إلى تعليق 18 دولة تمويلها المُقدم للوكالة.

وأعلنت الوكالة في وقت لاحق أنها فتحت تحقيقًا "شاملًا"، إلّا أن "إسرائيل" لم تقدم أي دليل يثبت صحة مزاعمها وادّعاءاتها حتى اللحظة.