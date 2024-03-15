حماس: مجزرة "الكويت" تمثّل فشلًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتّخاذ إجراءات "رادعة" ضد الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة، ليلة الجمعة.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "مجزرة ليلة الجمعة التي استهدفت مواطنين في دوار الكويت أثناء انتظارهم المساعدات، تُضاف للمجازر الوحشية وسياسة التجويع الصهيونية".

وأكدت أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم المروّعة.

وأضافت الحركة: "إن حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، مدعومة بشكل كامل من إدارة الرئيس بايدن الذي يحمي الكيان المجرم من أية ملاحقة دولية".

وحمّلت حماس إدارة الرئيس بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر جيش الاحتلال التي يرتكبها بسلاح ودعم أمريكي مفتوح.

تأتي تلك التصريحات، بعد المجزرة الدامية التي ارتكبها الاحتلال بحق منتظري المساعدات عند دوار الكويت، ما أدّى إلى ارتقاء 60 شهيدًا وإصابة 160 آخرين.