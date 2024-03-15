تخللها اشتباكات "مُسلّحة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها سلسلة "اعتقالات" ممنهجة للشبان.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين، عقب اقتحام مجموعة من الجنود مخيم الفارعة جنوبي طوباس، استهدفوا خلالها آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة وصليات من الرصاص.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وشنّت حملة اعتقالات لعدد من السكان، عُرف من بينهم: المواطن طاهر شريتح، ونجله معتز، وزوج ابنته معاذ هلال، والمواطن يوسف شراكة.

واندلعت مواجهات عنيفة في المدينة، تصدّى خلالها المقاومون للقوات المقتحمة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم، في بلاغ عسكري، "بعون الله وقوته مقاتلونا خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم من عدة محاور فجر اليوم، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة".

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا من الجنود داهموا محال تجارية، وصادروا محتوياتها، وعاثوا فيها خرابًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بلعا ودير الغصون شمالي المدينة، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

في نابلس، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة برقة شمال غرب المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال وعدد من الآليات العسكرية عدة أحياء في بلدة عرابة جنوبي المدينة.

وداهم الجنود منزل الأسير ثابت مرداوي، واعتقلوا نجله أسامة، واعتدوا على والده المسن. كما اعتقلوا الأسير المحرر ثابت أبو عزيزة بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.