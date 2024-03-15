حماس تُقدّم تصوّرًا "شاملًا" للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء أمس الخميس، أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض منذ 161 يومًا لحرب "إبادة جماعية" صهيونية خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، و73 ألف مُصاب.

وقالت حركة حماس في تصريح مقتضب، إنها قدّمت للوسطاء في مصر وقطر تصورًا شاملًا يرتكز على عدد من المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن التصور يتضمن وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأشارت حماس إلى أن التصور يشتمل أيضًا على رؤية الحركة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى.