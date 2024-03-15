فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تُقدّم تصوّرًا "شاملًا" للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

الأورومتوسطي يدين مجزرة "الدقيق" ويحمّل المجتمع الدولي المسؤولية "الكاملة" عن مجازر الاحتلال

في اليوم الـ 161.. مجزرة جديدة بحق "منتظري المساعدات" وقصف متواصل وسط قطاع غزة وجنوبه

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

حماس تحذّر الاحتلال من التمادي في إجراءاته بحق المسجد الأقصى

البرغوثي يحذر من نوايـا "الميناء الأمريكي" المخطط إنشاؤه بغزة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم

معروف ينفي ما أوردته "يديعوت أحرونوت" حول مزاعم إعدام مخاتير بغزة

تضامنًا مع غزة.. علم فلسطين يزين أعلى نقطة في مدينة "نانت" الفرنسية

اليوم الـ 160.. شهداء في قصف الاحتلال مستودعًا للمساعدات ومنازل بوسط غزة وجنوبها

مرتكزًا على أسس "ضرورية"

حماس تُقدّم تصوّرًا "شاملًا" للوسطاء بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

15 مارس 2024 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء أمس الخميس، أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض منذ 161 يومًا لحرب "إبادة جماعية" صهيونية خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، و73 ألف مُصاب.

وقالت حركة حماس في تصريح مقتضب، إنها قدّمت للوسطاء في مصر وقطر تصورًا شاملًا يرتكز على عدد من المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن التصور يتضمن وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأشارت حماس إلى أن التصور يشتمل أيضًا على رؤية الحركة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى.

 

#الحرب على غزة #مفاوضات #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة