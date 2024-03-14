إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم

غزة - فلسطين أون لاين

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط مدرسة بنات الخضر الثانوية المعروفة بمنطقة "البركة" والجامع بالبلدة القديمة، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

يشار إلى، أن قوات الاحتلال صعدت من اقتحاماتها المتكررة لبلدة الخضر، وطالت الاعتقالات شبانًا من البلدة، كما يتم اقتحام منازل المواطنين .