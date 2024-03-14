تضامنًا مع غزة.. علم فلسطين يزين أعلى نقطة في مدينة "نانت" الفرنسية

غزة - فلسطين أون لاين

تتزيّن شوارع مدينة نانت الفرنسية بعلم فلسطين بعد أن لونها ناشطون بألوان العلم الفلسطيني للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في وجه حرب الإبادة في غزة، ورُسم العلم على معالم مشهورة في المدينة منها درج على تل "سانت آن" في نانت المطل على نهر "اللوار" الساحر.

وقال موقع "كونتر أتاك" في 8 مارس/ آذار الجاري: "في نانت، يعتبر تل "سانت آن" أعلى نقطة في المدينة. للوصول إلى هناك، عليك أن تصعد درجًا يتكون من أكثر من 120 درجة.. تمت إعادة طلائه بالكامل، بألوان علم فلسطين.. يريدون جعل فلسطين تختفي وإسكات الأصوات الداعمة لها، لكن التضامن موجود في كل مكان".

ناشطون يصبغون مجموعة من الأحياء والشوارع الشهيرة في مدينة نانت الفرنسية بألوان علم فلسطين، إلى جانب تغيير اسم الحي من "حي السلام" إلى حي "وقف إطلاق النار في غزة".

بحسب صحيفة "لوفيغارو" فإن عمدة مدينة نانت تعرضت لضغوطات كبيرة، من أجل منع هذه المبادرات، خاصة من أحزاب اليمين… pic.twitter.com/sjj5WknjY5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2024

وحاولت أحزاب محسوبة على اليمين المتطرف الضغط على عمدة مدينة نانت لمنع مثل هذه المبادرات الداعمة لغزة. لكن الضغوط قوبلت برفض من مجلس المدينة.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" قال مجلس مدينة نانت في 13 مارس الجاري: "نظرًا إلى الوضع الإنساني المأساوي في غزة، فقد قررنا عدم إزالة طلاء درج تل سانت آن في هذه المرحلة".

ولم يكتف الناشطون بطلاء علم فلسطين على شوارع وأزقة مدينة نانت بل غيروا اسم أحد الأحياء من "حي السلام" إلى حي "وقف إطلاق النار في غزة" وذلك ضمن دعوتهم لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية" أندي كربرات: "المهم الآن هو الضغط على الحكومة (الفرنسية) لوقف تسليم الأسلحة، هذه هي القضية المطروحة أن تتوقف فرنسا عن المشاركة في الإبادة الجماعية الحاصلة".

وكانت مدن فرنسية عدة منها نانت شهدت تضامنًا واسعًا مع غزة، إذ جابت مسيرات الشوارع ندد خلالها المشاركون بجرائم الجيش الإسرائيلي داعين إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في حق أهالي القطاع.

وهتف المتظاهرون: "أوقفوا إطلاق النار الآن، حرّروا غزة".

المصدر / وكالات