تجدد العدوان الأمريكي البريطاني على مواقع في الحديدة اليمنية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، عدوانًا جديدًا على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للقوات المسلحة اليمنية، إن عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة بأربع غارات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد الحديدة، التي تتعرض لضربات أمريكية بريطانية بين الحين والآخر، إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطًا ساحليًا طويلًا.

وتأتي الغارات البريطانية الأمريكية في أعقاب استهداف "الحوثيين" المدمرة الأمريكية لابون، في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت الهجوم، وقالت إن الصاروخ لم يصب السفينة، ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا "إسرائيلية" مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وبحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، تأتي هذه العملياتُ انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، وردًا على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.