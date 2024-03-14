فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تضامنًا مع غزة.. علم فلسطين يزين أعلى نقطة في مدينة "نانت" الفرنسية

تجدد العدوان الأمريكي البريطاني على مواقع في الحديدة اليمنية

حماس تحذّر الاحتلال من التمادي في إجراءاته بحق المسجد الأقصى المبارك

وسط "تعمق المجاعة".. الاتحاد الأوروبي: غزة تحتاج لأكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميًا

معروف ينفي ما أوردته "يديعوت أحرونوت" حول مزاعم إعدام مخاتير بغزة

اليوم الـ 160.. عشرات الشهداء في قصف مستودعًا للمساعدات في النصيرات ومركبة بشمال غزة

أسير بسجن "جلبوع": نتعرض للضرب الوحشي والاحتلال حول غرف الأقسام إلى زنازين

الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

البرغوثي يحذر من نوايـا "الميناء الأمريكي" المخطط إنشاؤه بغزة

"حرب غزة" تكبد شركة زيم "الإسرائيلية" للشحن خسائر غير مسبوقة

تجدد العدوان الأمريكي البريطاني على مواقع في الحديدة اليمنية

14 مارس 2024 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، عدوانًا جديدًا على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للقوات المسلحة اليمنية، إن عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة بأربع غارات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد الحديدة، التي تتعرض لضربات أمريكية بريطانية بين الحين والآخر، إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطًا ساحليًا طويلًا.

وتأتي الغارات البريطانية الأمريكية في أعقاب استهداف "الحوثيين" المدمرة الأمريكية لابون، في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت الهجوم، وقالت إن الصاروخ لم يصب السفينة، ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا "إسرائيلية" مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وبحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، تأتي هذه العملياتُ انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، وردًا على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

#اليمن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة