وسط "تعمق المجاعة".. الاتحاد الأوروبي: غزة تحتاج لأكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميًا

غزة - فلسطين أون لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى قطاع غزة يوميًا، وسط تفاقم حملة التجويع التي تشنها "إسرائيل" على سكان القطاع شمالًا وجنوبًا.

وأكدت فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من جزيرة قبرص إلى غزة، ليست بديلًا لوصول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية.

وأكدت على ضرورة أن يكون "الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءًا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة".

وفي خطاب "حالة الاتحاد" في الثامن من مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء.

وكان الجيش الأميركي، أعلن مساء أمس الأربعاء توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء "مؤقت" يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وحلّ شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل (إسرائيل) حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، خلفت 31341 شهيدًا، و73134 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.



