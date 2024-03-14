"انتهاكات مُتصاعدة".. اعتقال 7585 مواطنًا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعتقلت نحو 7585 مواطنًا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المؤسستان، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من اعتقلهم الاحتلال من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأوضحتا أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مرور 160 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية، والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وفي بيان منفصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الخميس، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

ولفتت الهيئة إلى أن عمليات الاعتقال تركّزت في محافظتي الخليل، وأريحا فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.