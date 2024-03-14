فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

بيان مشترك: لا بديل عن الطرق البريّة لإيصال المساعدات إلى غزة

حماس تدعو جماهير القدس والضفة والداخل المحتل للنفير والرباط في الأقصى

بريطانيا تقدّم تعريفًا جديدًا لـ"التطرّف" لإسكات الصوت المؤيّد لفلسطين

الغضب يتزايد بين الصين وأميركا بسبب "تيك توك"

الكاتب أيمن الرفاتي.. كشف خسائر (إسرائيل) فاغتالته بغارة جوية

أسهم ماكدونالدز تتراجع بـ 10 مليارات دولار منذ مطلع 2024

شمال غزة.. طفح الصرف الصحي يكمل مآسي الحرب والمجاعة

مُنظمات دولية: "لا يمكن للدول الاختباء وراء عمليات "الإنزال الجوي" بغزة

هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان

"انتهاكات مُتصاعدة".. اعتقال 7585 مواطنًا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

14 مارس 2024 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعتقلت نحو 7585 مواطنًا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المؤسستان، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن هذه الحصيلة تشمل من اعتقلهم الاحتلال من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأوضحتا أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مرور 160 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية، والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وفي بيان منفصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الخميس، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

ولفتت الهيئة إلى أن عمليات الاعتقال تركّزت في محافظتي الخليل، وأريحا فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

#اعتقالات #الحرب على غزة #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة