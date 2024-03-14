حماس تدعو جماهير القدس والضفة والداخل المحتل للنفير والرباط في الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أهل القدس والضفة الغربية والداخل المحتل للمشاركة العاجلة والنفير والرباط بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وقالت حركة حماس في بيان لها،اليوم الخميس: "ونحن على أعتاب الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل، تستنفر حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك أمام العدوان الصهيوني الذي يتربص به في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ جهاد شعبنا وأمتنا ضد المحتلين المجرمين".

ودعت الحركة جميع أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه.

وتابعت: "إن غزة العزة التي فجرت طوفان الأقصى العظيم، دفاعا عن الأقصى وحرمته وحق شعبنا وأمتنا، ولا زالت تخوض أعظم ملحمة جهادية ضد العدو المجرم منذ 160 يوما، ويصمد أهلها الأبطال في وجه أبشع جرائم الحرب من التجويع والتهجير والقتل، لتناديكم أن حي على الصلاة وحي على الجهاد في مسرى نبيكم الكريم".

وأضافت: "إن الأقصى اليوم هو قبلة المسلمين في الجهاد والرباط، ولا يعلو على الرباط فيه أجر".

وجددت الحركة دعوتها للملدسيين في أحياء وبلدات وقرى القدس للالتزام في أداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك فقط.

وأردفت: "إن صوت المجاهدين الأبطال، قد دعاكم للنفير والزحف نحو الأقصى، وإن أبناءكم المرابطين في المسجد يعاهدونكم على أن يبذلوا كل الجهود للحفاظ على الأقصى حرًا عزيزًا لكسر كل قيود المجرمين، والتصدي لعربدة المستوطنين".

ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، شدد الاحتلال الصهيوني حصاره على الأقصى، وفرض عددًا من الحواجز والقيود، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الشبان المقدسيين، لمحاولة تنفيذ خطته في إفراغ المسجد الأقصى.