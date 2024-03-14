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هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان

14 مارس 2024 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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هنية: الميدان والمفاوضات خطان متوازيان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء أمس الأربعاء، إن "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان".

ودعا هنية في تصريح صحفي، نشر عبر تطبيق تلغرام الإدارة الأمريكية إلى بذل مزيد من الجهد لوقف "حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع"، التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأضاف أن "موقف (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، يتغير في الخطاب، ويخضع للاختبار في التطبيق".

وشدد هنية، على أن "الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال".

وأشار هنية، إلى أن "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة".

وأكد على أن الحركة "تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا".

 ولفت إلى أن الفرصة "متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها".

وعن الأوضاع بالضفة الغربية، أوضح هنية، أنها "تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا".

واستدرك قائلا إن "كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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