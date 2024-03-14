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الصحة بغزة: 69 شهيدًا و 110 مُصابًا خلال 24 ساعة

14 مارس 2024 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 160على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 69 شهيدًا و 110 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31341 شهيدًا، و 73134 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وذكرت أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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