غوتيريش يُحذّر: نساء غزة يتعرضن لانتهاكات "صارخة" بسبب تواصل الحرب الصهيونية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سكان قطاع غزة يعيشون في كابوس نتيجة الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ 160 يومًا على التوالي.

وحذّر غوتيريش في كلمة له خلال لقائه ممثلي منظمات مدنية، أمس الأربعاء، من مواصلة الاحتلال في استهداف المدنيين، والفشل في حنايتهم يعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن ثلثي الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال، مؤكدًا أن الاحتلال انتهك بشكل كامل حقوق النساء جرّاء استهدافهم وقصف منازلهم وتشريدهم وتهجيرهم.

وأكد غوتيريش أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية كبرى، خاصةً أن الاحتلال "الإسرائيلي" لم يستثن مكانًا مدنيًا إلّا وشنّ عليه الغارات العنيفة. فضلًا عن حرب التجويع التي يشنها على سكان شمال قطاع غزة منذ 3 شهور، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية "العاجلة".

وفي اليوم الـ 160 من الحرب الصهيوينة على قطاع غزة، يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق القطاع، ما أدّى إلى ارتقاء أكثر من 31 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 73 ألف جريح، فضلًا عن استشهاد 27 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.