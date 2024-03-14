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"سنقوم باعتقالك".. جنوب أفريقيا تهدد مواطنيها الذين يعملون في جيش الاحتلال

14 مارس 2024 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إنها باشرت بالإجراءات اللازمة لاعتقال مواطني بلادها الذين يقاتلون في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في غزة.

ووجّهت باندور رسالتها  خلال حدث تضامن فلسطيني، حضره مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء الماضي، إلى المواطنين الذين يعملون مع الاحتلال "الإسرائيلي، وشاركوا في حرب "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأضافت: "عندما تعود إلى المنزل، سنقوم باعتقالك".

ودعت باندور الناس إلى الاحتجاج خارج سفارات "الداعمين الخمسة الأساسيين" لـ"إسرائيل". ولم تذكرهم بالاسم.

يُذكر أن جنوب أفريقيا قدّمت الأسبوع الماضي، طلبًا عاجلًا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد "إسرائيل"، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

#جنوب أفريقيا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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