الاحتلال يشن حملة اعتقالات "ممنهجة" في مدن الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها سلسلة اعتقالات "ممنهجة" بحق الشبان.

في نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية برفقة جرافة، عدة أحياء وشوارع في المناطق الشرقية للمدينة، ومخيم عسكر القديم، وحاجز دير شرب غرب المدينة، والبلدة القديمة.

واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال النار وقنابل الصوت تجاه المواطنين وبين المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرفية جنوب المدينة، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وخرّبت محتوياتها، واعتدت على بعض المواطنين بالضرب المبرح، ما أدّى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي المدينة، وداهمت أحياءه وشوارعه، وانسحبت منه دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمالي المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة أحد الشبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت أمين سر حركة فتح الشاب محمد ربيع، والشاب حسن قريع. كما اعتقلت شابين بلدة أبو ديس شرقي القدس.

في أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من مخيمي عقبة جبر وعين السلطان والمعتقلون هم: عبد أمين ابو زينه ومطاوع أحمد ياغي ومحمد الكلوني ومحمد بكر الهندي ومحمود بلهان وعمر داود دريعات.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنا ويطا، وشنّت حملة اعتقالات بين المواطنين، عُرف منهم: الشيخ محمد الهريني، الشيخ مروان إبراهيم بحيص، الشيخ حافظ محمود رشيد أبو عبيدة، والشيخ محمد عايد أبو عرام.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات "عنيفة" بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامهم حي كفر سابا، أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين.

كما داهمت القوات الصهيونية عدة منازل في المدينة، وفتشتها، وعاثت فيها خرابًا.