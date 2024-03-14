دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق قطاع غزة يومها الـ 160 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر وأفظع الانتهاكات بحق النساء والأطفال والمسنيين، والمرضى. لم يكتف الاحتلال بشن حرب التطهير العرقي التي خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 73 ألف آخرين، بل إنه شن حربًا قاسية لتجويع أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة، من خلال حصارهم ومنع إدخال المساعدات والأغذية إلى كافة مناطق الشمال.

وأكدت الوزارة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31341 شهيدًا، و 73134 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في خان يونس، تمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال 22 شهيدًا منذ الصباح، من مناطق متفرقة في المدينة.

ومنذ فجر اليوم، وصل إلى المستشفى الأوروبي 12 شهيدًا جرّاء الغارات الصهيونية المتفرقة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق شارع 5، ومناطق الشيخ ناصر. كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على مناطق القرارة شرقي المدينة.

في النصيرات، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، ظهر اليوم، في قصف الاحتلال مركز توزيع المساعدات في المخيم.

في البريج، استهدف طيران الاحتلال محيط محطة أبو عاصي وبرج الرائد على شارع صلاح الدين في المخيم.

وفي حصيلة نهائية، ارتقى 9 شهداء في قصف الاحتلال منزل لعائلة "العطار" في مخيم البريج، فجر اليوم.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الخميس:

في رفح، قصفت المدفعية الصهيونية، في ساعات الفجر، عدة مناطق شرقي المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية

في خان يونس، شنّت الطائرات الحربية عدة غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال غارةً على منزل لعائلة "أبو سيف"، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق متفرقة في مخيم النصيرات.

في البريج، ارتقى 7 شهداء جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "العطار" في المخيم.

في غزة وشمالها، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الطبايبي" في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، ما أدّى إلى إصابة 3 مواطنين.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على شارع يافا قرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

ومن جديد، ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة بشعة بحق الأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة 60 آخرين.