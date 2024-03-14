في اليوم الـ 160.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية والتّجويع" في قطاع غزة

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق قطاع غزة يومها الـ 160 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر وأفظع الانتهاكات بحق النساء والأطفال والمسنيين، والمرضى. لم يكتف الاحتلال بشن حرب التطهير العرقي التي خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 73 ألف آخرين، بل إنه شن حربًا قاسية لتجويع أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة، من خلال حصارهم ومنع إدخال المساعدات والأغذية إلى كافة مناطق الشمال.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 31272 شهيدًا وأُصيب أكثر من 73024 آخرين. فيما ارتقى 27 مواطنًا معظمهم من الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الخميس:

في رفح، قصفت المدفعية الصهيونية، في ساعات الفجر، عدة مناطق شرقي المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية

في خان يونس، شنّت الطائرات الحربية عدة غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال غارةً على منزل لعائلة "أبو سيف"، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق متفرقة في مخيم النصيرات.

في البريج، ارتقى 7 شهداء جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "العطار" في المخيم.

في غزة وشمالها، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الطبايبي" في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، ما أدّى إلى إصابة 3 مواطنين.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على شارع يافا قرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

ومن جديد، ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة بشعة بحق الأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة 60 آخرين.